Quinten i Jurrien ta den selekshon di Hulanda

Amsterdam—E dos rumannan, Timber ta bek den selekshon. Esei segun un publikashon ofisial ku ESPN .NL a hasi di e selekshon nashonal.

Jurrien Timber ta paresé riba lista di e defensanan miéntras Quinten ta riba esun di medio kampo. E dos rumannan Timber tin preferensia serka Ronald Koeman, prinsipalmente pa nan mente trahadó riba tereno. E dos rumannan ta hunga bal na mesun nivel di intensidat, sea ganá of pèrdí. Esei ta algu ku Koeman gusta.

Jurrien tin un kantidat di 15 wega hungá pa Hulanda i Quinten 12.