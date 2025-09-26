Rapòrt aktualisá ta duna direkshon nobo pa konseho di skol for di 2025 padilanti

Rapòrt Pedagógiko Nobo (OKR) a keda ofisialmente establesé: konseho di skol lo haña base nobo for di aña skolar 2025-2026
Minister a establesé OKR renobá despues di kolaborashon amplio ku mundu di enseñansa.
WILLEMSTAD – E Rapòrt Pedagógiko renobá (OKR) a keda ofisialmente establesé dor di Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte. For di aña eskolar 2025-2026 e instrumento nobo aki lo forma e base legal pa konseho di skol na momento di transishon for di Enseñansa di Fundeshi (FO) pa enseñansa sekundario (VO). Ku e logro importante aki, e prueba sentral (EFO), ku a tuma lugá den aña eskolar 2024–2025 pa último biaha, a keda ofisialmente eliminá.
E OKR nobo a surgi via kolaborashon intensivo ku mundu di enseñansa. Skolnan, maestronan i lidernan di skol a duna input balioso via konbersashonnan, seshonnan di trabou i un pilot pa e resultado final. E involukramentu amplio aki a resultá den un instrumento ku ta duna un imagen mas amplio di studiante, kaminda banda di abilidatnan kognitivo tambe ta mira talentonan i imagen propio di e alumno.
Pa duna maestronan sosten óptimo den e proseso di duna konseho, ta desaroyando un guia práktiko. Esaki ta kontené profilnan konkreto di alumnonan ku ta kuadra ku enseñansa HAVO, VSBO i AGO. “E meta ta pa sostené e konseho di skol mihó i redusí diferensianan den interpretashon entre skolnan,” segun minister. Spesialmente den e promé aña aki sin prueba sentral ta di gran importansia ku maestronan tin hermèntnan na disposishon pa nan formashon di opinión profesional.
Banda di e guia práktiko, maestronan i lidernan di skol lo haña entrenamentu promé ku e período di duna konseho kuminsá. E entrenamentu aku ta trata: kon pa yena e OKR digital korektamente, kon pa usa e perfíl di skolanten pa duna konseho, i kon pa rekonosé i prevení prehuisio inkonsiente. Den november 2025 e OKR nobo lo ta disponibel digitalmente via e plataforma CLOA, esaki ta fasilitá yenamentu digital di e rapòrt i entrega mas sigur di e rapòrt.
Ta konsiderá aña skolar 2025-2026 komo un aña di transishon, kaminda e sistema nobo lo wòrdu evaluá i adeptá sia ta nesesario. Mientras tantu minister huntu ku direktivanan di skol ta investigando e posibilidat pa un prueba final independiente pa aña eskolar 2026-2027. Tin interes den un prueba final (doorstroomtoets) ku un enfoke mas lokal, konforme e modelo di Boneiru. Tambe pruebanan di siguimentu (volgtoetsen) lo haña un ròl mas prominente den enseñansa i na formashon di konseho di skol.
E lunanan ku ta bin tin diferente pasonan importante planifiká. Den òktober 2025 lo tin momentunan di konsulta ku direktivanan di skol i e guia práktiko definitivo lo wòrdu entregá. Novèmber 2025 ta marka e inisio di entrenamentunan i e disponibilidat di e dokumento di OKR renobá den e plataforma CLOA. E aña skolar 2025-2026 lo wordo usá pa evaluashon i desaroyo kontinuo di e sistema.