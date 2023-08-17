Rapòrt Amnesty: Preokupashon pa derechonan humano na Kòrsou tambe

BRUSELA – Derecho internashonal i derechonan humano ta bou di preshon grandi rònt mundu. Esei Amnesty International ta konkluí den su rapòrt anual ‘The State of the World’s Human Rights 2025/26’ (‘E Estado di Derechonan Humano na Mundu 2025/26’), publiká djaluna. E organisashon ta deskribí un situashon kaminda estadonan ta ignorá reglanan internashonal mas tantu, miéntras instansianan manera Nashonnan Uní ta bou di preshon polítiko. E rapòrt ta menshoná Kòrsou tambe.

E rapòrt ta analisá e situashon den 144 pais i ta bati alarma riba impunidat (“straffeloosheid”) den zonanan di konflikto manera Gaza, Sudan i Ukraina. Tambe Amnesty ta kuestioná e echo ku paisnan ku por a intervení, no a hasi sufisiente.

Maneho den Reino i Kòrsou

E rapòrt tin atenshon spesífiko pa desaroyonan den Reino hulandes, inkluso Kòrsou. Amnesty ta menshoná e sentensia di Korte Komun di Hustisia di yüli último, kaminda a dikta ku detenshon outomátiko di buskadónan di asilo solamente pasobra nan a drenta pais pa bini biba na un manera iregular, ta ilegal. Esaki ta keda mirá komo un paso importante pa protekshon di e derecho di refugiadonan den e parti karibeño di Reino.

Alabes Amnesty ta para ketu na dos maneho nobo ku Kòrsou a introdusí luna pasá pa mehorá derecho di migrantenan. Esaki ta duna personanan sin dokumento e posibilidat pa pidi un pèrmit basá riba motibunan humanitario òf ekonómiko. Sinembargo, Amnesty ta nota ku e impakto práktiko di e medidanan akí no tabata kla ainda na final di aña.

Hulanda

Ademas Amnesty ta preokupá pa vários proposishon di lei na Hulanda. Un di nan ta e intenshon pa hasi e echo di no tin dokumento di estadia bálido un akto penal. Tambe tin miedu pa e lei ku ke mara “glorifikashon di terorismo” na un kastigu. Segun Amnesty, esaki por limitá libertat di ekspreshon, pasobra sierto palabranan òf simbolonan por bira prohibí sin mira e konteksto den kua nan a keda usá.

Banda di esei, e rapòrt ta deskribí preokupashon riba derechonan di protestá i di privasidat, menshonando plannan pa monitòr plataforma ònlain i akseso di outoridatnan na datonan personal di manifestantenan.

Lus den tùnel Pero no ta tur kos ta negativo. Amnesty ta mira speransa den e echo ku miónes di hende a sali kaya pa protestá kontra inshustisia. Tribunalnan tambe a sigui intervení kontra gobièrnunan ku a faya. Esaki ta mustra ku movementu di pueblo i prosesonan hurídiko ta keda krusial pa protehá derechonan humano, apesar di e preshon riba e sistema internashonal.