Rekompensa pa informashon tokante ladronisia di kabritu

Rio Canario – Ultimamente a tuma lugá ladronisia di un kantidat di kabritu for di diferente tereno aki na Kòrsou unda tin kriyo di bestia.
Algun di e sitionan aki ta:
➢ Tereno na Oostpunt (konosí komo tereno di Maal);
➢ Kalabash na Roi Santu;
➢ Wacawa;
➢ L.V.V.
For di tereno di Maal, malechornan a bai tambe ku un kantidat di alrededor di 28 ròl di waya di kurá.
E asesashon di kriadónan di bestia partikularmente, ta sumamente preokupá ku e situashon aki.
Pa e motibu ei a pone un montante di XCG 4000,- komo rekompensa pa esun(nan) ku por duna informashon, pa por yega na tantu e kabritunan hortá komo esnan ku a hasi nan mes kulpabel na e ladronisianan aki.
Pa bini na remarke pa e rekompensa, por duna informashon via di e liña anónimo 108.
Kuerpo Polisial ta kontinuá ku investigashon den e kasonan aki i ke rekordá komunidat ku kumpramentu di tantu e kabritunan komo nan karni, ta kastigabel pa lei.