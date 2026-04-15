Repúblika Dominikana ta invita Kòrsou na debate regional riba peso di diálogo sosial

WILLEMSTAD, — Konseho Sosial Ekonómiko (SER) di Kòrsou dianan 10 i 11 di aprel último a tuma parti na un tayer di dos dia, ku a tuma lugá na Santo Domingo i ku a ser organisá pa e Konseho Ekonómiko i Sosial di Repúblika Dominikana (CES) pa su konseheronan nobo, na hotel Crowne Plaza.

Raúl Henríquez, direktor i sekretario general di SER, a keda invitá pa e presidente di e CES Dominikano, Rafael Toribio, pa intervení den e parti internashonal di e programa ku un disertashon tokante AICESIS, e asosashon internashonal di konsehonan ekonómiko i sosial i institushonnan similar. Huntu ku representantenan di Guatemala i Spaña, Henríquez a elaborá tokante e papel di e konsehonan di Karibe i di Latino Amérika den e asosiashon internashonal ei.

Den su intervenshon, Henríquez a pone énfasis riba un punto ku ta toka Kòrsou direktamente. “Na 2026, un konseho ekonómiko i sosial no ta un asesorio dje sistema demokrátiko; e ta parti di loke ta mantené e sistema stabíl”, el a bisa e oudiensia. El a señalá ku ekonomianan chikí, habrí i insular ta mas vulnerabel pa tenshonnan geopolítiko, oumento di preis energétiko, interupshonnan den kadena di suministro i pèrdida di konfiansa públiko. Den momentonan asin’ei -el a sigui trese dilanti ku- bon maneho no ta dependé solamente di kontenido di desishonnan, sino tambe di outentisidat dje proseso ku e desishonnan aki ta tumá.

Pa Kòrsou, un di e lèsnan mas klá dje tayer a sali for di e reflekshon na klousura di presidente dje konseho Dominikano señor Toribio. E enfoke a move for di formashon bai na kapasidat institushonal: Segun Toribio, un konseho, no por keda solamente na trese personanan ku interesnan divergente, huntu pa dialogá; e mester fortifiká su influensia, sigui di manera sistemátiko kumplimentu di akuerdonan i hasi visibel ken ta kumpli i ken nò. E tayer mes a sigui e mesun lógika, ku seshonnan dediká na e kuadro legal di e CES dominikano, e manera di influensiá maneho públiko, étika di representashon i e implementashon di un modelo aktualisá di kontròl di kalidat.

Asina, e partisipashon di Kòrsou a aliniá den un tendensia mas generalisá kompará ku nos región, kaminda legitimidat, kapasidat di ehekushon i pas sosial ta birando asuntonan kada bes mas urgente. Pa SER di Kòrsou, e invitashon a nifiká no solamente visibilidat internashonal, sino tambe un oportunidat pa aliniá su propio ròl institushonal pa medio di aprendisahe komparativo. “No por tin un transishon hustu sin un diálogo sosial serio”, Henríquez a bisa. “I no por tin pas sosial duradero sin institushonnan ku por ordená diferensianan i konvertí nan den akuerdonan ku por ser ehekutá den práktika.”