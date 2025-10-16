Reunion públiko Silvania-Trona kanselá

Punda,– Tabata tin basta antisipashon si e èks minister di finansa públiko, Javier Silvania, lo presentá den parlamento relashoná ku e diskushon ku hefe di Ontvanger Alfonso Trona. Apenás 1 dia promé ku e reunion públiko e anunsio ta keda publiká kaminda e reunion lo no tuma lugá mas mirando ku e minister enkargá ku finansa públiko a retirá riba djarason tras di lomba.

E anunsio den forma di un karta ofisial for di grefi di parlamento tabata tin e tópiko “Kanselashon di Reunion Públiko di Parlamento”. E karta ta splika ku na nòmber di presidente di parlamento, grefi ta informá ku e reunion públiko di parlamento ku tópiko deliberashon ku promé minister, minfin i hefe di Ontvanger enkuanto grabashon ku a plama riba medionan sosial ta keda kanselá te un próksimo aviso. E rason tras di e kanselashon tin di haber ku e echo ku Silvania a retirá for di su puesto komo minister pues e meta pa kual e reunion a ser pidí no por wòrdu kumplí.

E grabashon ku a bai viral tabata un konfrontashon ku por a ser premirá ya pa basta tempu a wòrdu graba i a bira viral. Ta trata aki di un konfrontashon entre e hefe di e departamentu di impuesto señor Trona i minister di finansa ku ta Silvania. Tabata despues di un enkuentro entre e minister di finansa i e hefe di impuesto a bin tiramentu di palabra ku a wòrdu graba i no a dura masha ku esaki a bira viral. Tabata un konfrontashon basta serio unda a usa palabranan basta pisá yamando otro homo i tambe korupto. Por a tende asta e stèm di señor Trona ku ta bisa ku e tin pruebanan den lachi ku Minister Silvania ta un korupto loke ta alegashonnan basta pisá. Den e grabashon asta por a skucha stèmnan di otro ku tabata presente durante konfrontashon ku tabata hasi lo posibel pa esaki terminá miéntras esaki tabata wòrdu graba. Di unda e grabashon aki a sali òf pakiko e diskushon nan a sali kompletamente for di man ketubai ta deskonosí.

Hopi a antisipá pa Silvania duna kuenta i rason awe den sala di parlamento, pero lamentablemente e èks minister a retirá dos dia promé ku e reunion. Kaminda minister Pik Pisas a indiká ku e no tin ningun problema pa duna Alfonso Trona dispensashon pa duna tur klaridat riba e konflikto, ya kaba direktiva di MFK komo Javier Silvania a indiká ku retiro ministerial ta definitivo, Silvania ta drenta parlamento i kapítulo Trona-Silvania a yega su fin.