“Ròm San Pablo” ta manda bebedó suela

WILLEMSTAD—Polis mester a bai Bahamasweg pa un hòmber drumi na suela ku na e promé instante no tabata move pero despues a bin resultá ku e tabata basta fuma.

Ayera mainta a pidi pa polis yega den Bahamasweg pa un hòmber na suela kantu di kaminda. Polis ku a bai mesora na e sitio i enbèrdat a bin topa un hòmber drumi na suela ku un bòter di ròm den su saku. Despues ku a logra di komuniká kuné e la bin splika ku ta debí ku su kurpa tabata kansa di dal algun beter e la opta pa drumi kantu di kaminda un ratu. Polis a logra lant’é pa asina por a bai bah’é na kas ku ta keda djis den serkania.