Romeo Santos i Prince Royce a sold out na Miami

Miami,– For di inisio dje konsierto na Miami “Mejor Tarde Que Nunca” a resultá ku e evento tabata kompletamente Sold Out. Esaki sigur ta un indikashon ku na Kòrsou e resultado lo ta algu similar.

Karchinan optenibel pa e konsierto na Miami tabata varia, pero den mayoria kaso tabata suma mas ku 200 dòler pa kabes. Preisnan máksimo pa sekshon VIP tabata suma riba 2 mil dòler, pero den e sekshon aki tambe tabata inkluí tambe kuminda den e restorant luhoso tambe.

Dos aspekto importante a bini dilanti na momentu ku a sostené diferente entrevista ku fanátikonan di Romeo Santos i Prince Royce. Apesar ku mayoria karchi tabata riba 200 dòler, mayoria fanátiko no tabata tin problema di paga pa esaki, sigur mirando e kalidat dje evento. I tambe ku tabata tin un satisfakshon enorme for di e fanatikada despues dje konsierto.

Ainda preisnan na Kòrsou no ta konosí, pero na momentu ku kompará preis ku Hulanda por nota ku sekshon VIP ta 199 euro, preis pa “sírkulo di oro” ta inkluí 149 euro i preis pa karchi general ta inkluí 89 euro.