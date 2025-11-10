Minister Hato ta satisfecho kon e huristanan, ámtenar nan den e kadena hudisial a traha duru pa por a yega na e Kódigo di Prosedura Penal nobo.
Punda, — Parti di e Kódigo Penal nobo, i ku a ser inkorporá den lei nobo ta e hurisprudensia di Salduz. E prinsipio di Salduz ta fundamental pa garantisá un proseso legal hustu.
Na Kòrsou, e ta relashoná ku derecho di un persona detené pa risibí asistensia di un abogado for di momentu ku nan ta detené i promé ku nan wòrdu interogá. Esaki ta parti di e derechonan humano i ta kontribuí na un proseso penal mas transparente i hustu. Ku introdukshon di e kódigo di prosedura penal nobo, abogadonan tin derecho awor pa tei presente tambe for di e momentu ku e persona keda detené, I tambe por tei na momentu di interogashon. Den práktika esaki tabata e kaso kaba, ku polis ta tene kuenta ku e hurisprudensia, pero awor e ta ankra den lei tambe.
Tambe, e interogashon polisial (den kasonan mas serio) lo por ser graba awor, I ta duna Hues e posibilidat pa hasi uso di e material aki tambe pa e kaso, enbista ku Hues ta wak e interogashon bek si akaso defensa di e sospechoso indiká ku por tabata tin posibel intimidashon òf tambe algu inkorekto ku di akuerdo ku abogado lo por a pasa durante di e interogashon.
Detenshon Preventivo
E posibel detenshon (inverzekeringstelling/pues detenshon preventivo) ta bira mas kòrtiku awor komo parti di e kódigo penal nobo ku a keda aprobá ayera den Parlamento. Detenshon preventivo ta bira posibel den ménos kaso. Detenshon preventivo ta un medida legal kaminda un persona sospechoso ta wòrdu detené provisorio miéntras e investigashon penal ta kana. E ta uzá pa prevení ku e sospechoso ta hui, destruí òf alterá prueba, òf influensiá testigunan. Pa imponé detenshon preventivo, mester tin motibunan fuerte i indikashon sufisiente ku e persona ta involukrá den un delitu serio. Ademas, mester kumpli ku e kondishonnan legal stipulá den lei, manera durashon di detenshon i derechonan di e sospechoso, inkluso derecho na asistensia legal. Detenshon preventivo no ta un kastigu, sino un medida pa garantisá un proseso di investigashon hustu i efektivo.
Parti di e kódigo penal nobo tambe ta simplifikashon di kompensashon pa daño i perhuisio despues di enkarselashon òf apsolushon inhustu esaki ta konta pa e persona ku keda persiguí inhustamente. Pues Minister Hato ta satisfecho kon e huristanan, ámtenar nan den e kadena hudisial a traha duru pa por a yega na e Kódigo di Prosedura Penal nobo aki i ta mira esaki komo otro logro mas pa e kadena hudisial.