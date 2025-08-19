Sangura: indispensabel i indeseá?

WILLEMSTAD – 20 di ougùstùs, Dia Internashonal di Sangura, nos ta para ketu na un insekto mirá hopi biaha komo solamente fèrfelu i peligroso: e sangura. Na Kòrsou tambe sangura ta hunga un papel dòbel den e sistema ekológiko. Nan ta un fuente di enfermedat, pero na mes momentu nan ta un wowo indispensabel den e kadena di naturalesa.



Sangura komo parti di nos sistema ekológiko

Hopi hende no ta realisá nan mes ku sangura ta hunga un papel importante den e kadena alimentisio. Mayoria sangura adulto ta alimentá nan mes ku nèktar i djus di mata. Ta e hembranan so mester di sanger pa por desaroyá webu – p’esei nan ta pika hende i bestia. E hembranan ta chupa sanger via partinan di nan boka, i no ta disponé di un angel. En realidat mester yama nan sangura mordedó, na lugá di sangura pikadó.



Hopi sorto di bestia ta kome larva di sangura, manera piská, pui di wowo grandi (kikkervisje), larvanan di yeye i bákatòr. Sangura adulto ta riba e menú di para manera para di misa, pímpiri, raton djanochi ku ta kome insekto, i lagadishi manera pegapega i totèki; pero tambe di otro insekto manera yeye i muskita di rapiña (roofvlieg) ku por fangu sangura den vuelo.



Asina sangura ta un fuente di kuminda pa hopi bestia ku sí nos ke mira na Kòrsou. Nan ta forma parti di un ret alimentisio: si no tabatin sangura, hopi piská, para i raton djanochi lo tabatin ménos kuminda.





Hende i su bisindario

Den un medio ambiente natural tin un ekilibrio den e kantidat di presa i bestia di rapiña. No sa tin hopi plaga tampoko. Hopi biaha ta hende mes ta sòru pa molèster di sangura. Pa prevení esei, ta konsehá pa evitá awa ku ta para ketu òf ku ta kore pokopoko, manera plas, bari di awa i pos. Sangura ta pone nan webu ei den i e larvanan di sangura ta alimentá nan mes ku alga chikitu i restunan orgániko (manera parti di mata ku ta putri). Pero e problema di mas grandi ta, ku nos ta kore ku e komedónan di sangura den nos mes bisindario. Raton djanochi nos ta haña spantoso, pegapega nos ta haña fis, i nos ta kere ku nos no tin nada di aber ku naturalesa.



Na lugá di aseptá e enemigunan natural di sangura, hopi biaha nos ta preferá pestisida. E konsekuensia ta, ku pa djis un ratu nos ta skapa di e sanguranan, pero ku e venenu no ta disparsé. E ta keda presente den e medio ambiente, pasobra venenu no ta deskomponé. Asina e para-, reptil- i ratonnan djanochi, ku ta kome hopi sangura, ta haña kantidatnan chikitu di venenu den nan kurpa kada bes. E akumulashon di venenu akí ta pone ku e yagdónan di mas haltu den e kadena, manera paranan di rapiña, ta akumulá venenu den nan kurpa durante un periodo largu. A largo plaso esaki ta pone ku henter e kadena alimentisio, inkluso hende, tin venenu den su kurpa.



Hopi biaha ta konsiderá wimpiri i praga komo ‘mini-sangura’, pero nan ta pertenesé na e grupo di muskita. Wimpiri no ta pika ni morde. Praga sí ta pika; i nan ta asina chikitu, ku na ingles sa yama nan no-see-um (no-ta mira-nan).



Eksótiko

Na Kòrsou tin algun sorto di sangura ku tei di forma natural, manera e sangura di kas (Culex quinquefasciatus) i e sangura di awa dushi (Aedes taeniorhynchus).



Lástimamente tin sortonan invasivo di sangura ku tambe a resultá na Kòrsou, den kurso di tempu. E sortonan akí por trese malesa ku no tabata aparesé aki antes. Un ehèmpel konosí ta e sangura di kentura pretu (gele koorts na hulandes) (Aedes aegypti) i e sangura tiger asiátiko (Aziatische tijgermug, Aedes albopictus), ku por plama malesanan manera dengue, chikungunya i zika.



E Parke di Palu di Mangel: di lugá pa brui te balansa

Un bunita ehèmpel di kon rekuperashon di naturalesa ta yuda kontené sangura, ta e Curaçao Rif Mangrovepark na Otrobanda. Kaminda antes un kantidat di awa ku tabata hole stinki tabata para ketu i forma un lugá di brui ideal pa sangura, a rekuperá un sistema ekológiko salú. Ku e reorganisashon di e parke i e rekuperashon di e sirkulashon natural di e awa, ya no tin awa ta para ketu mas.



Piská ta kome larva di sangura, mientras ku para, lagadishi i raton djanochi tin e sanguranan adulto riba nan menú. Danki na e balansa natural akí, e kantidat di sangura den e área a baha drástikamente, pa gran plaser di e bishitante- i bisiñanan.



Koeksistí ku sangura

Semper lo tin sangura riba nos isla. Nos lo por limitá molèster i malesa si nos anda kuidadosamente ku nos naturalesa i kombatí sortonan eksótiko kaminda ta nesesario. Pues, e nesesidat pa kombatí sangura den nos sosiedat ta eksistí, pero ku atenshon pa Nature Based Solutions nos lo por hasi esaki di forma mas ekológiko ku hopi biaha nos a kustumbrá.



E Parke di Palu di Mangel ta demonstrá ku rekuperashon di naturalesa ta funshoná: un naturalesa salú ta tene su mes den balansa.



Pues, e Dia Internashonal di Sangura akí: pensa un ratu, promé ku bo maldishoná un sangura. Nan ta fèrfelu, pero tambe indispensabel.

Fundashon Carmabi

Caribbean Research and management of Biodiversity (CARMABI) ta un fundashon sin fin di lukro i for di 1955 ta aktivo na e isla Kòrsou. E organisashon a kuminsá komo instituto di investigashon marino biológiko, pero den kurso di añanan tambe a bai dirigí su mes riba e maneho di parke di naturalesa i edukashon di naturalesa i medio ambiente. E organisashon ta konsistí di 5 departamento;

Investigashon sientífiko

Maneho di parke di naturalesa terestre

Maneho di parkenan naturalesa marino,

Edukashon di Naturalesa i medio ambiente,

Konseho ekológiko i konsulta na terser partido

