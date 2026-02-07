Schiphol ku kasi 69 mion pasahero den 2025

AMSTERDAM—Schiphol tabata un di e kuater aeropuertonan mas okupá di Oropa aña pasá. Den 2025, kasi 69 mion pasahero a bula via Schiphol.
London Heathrow ta number un ku 84.4 mion pasahero, sigui pa Aeropuerto di Istanbul. E aeropuerto turko probablemente lo tuma over e promé puesto otro aña. Un total di 2.6 bion pasahero a keda risibí pa tur aeropuerto Oropeo aña pasá. Esaki ta un kantidat rekort, e asosashon di aeropuerto ACI Europe a informá djaweps. Kasi tur aeropuerto a transportá mas pasahero ku na 2024. E kantidat total di pasahero a oumentá ku 4.4%. E oumento aki tabata hasta mas grandi na e parti Oropeo di Istanbul, e aeropuerto ku a habri na 2018. Einan, e kantidat di pasahero a subi ku 5.5% pa 84.44 mion. Esei ta solamente 40.000 pasahero ménos ku e kantidat ku a biaha dor di London Heathrow. Aeropuerto di Turkia probablemente lo destroná London Heathrow komo e aeropuerto mas druk otro aña, segun ACI Europe. E negoshi kresiente di Aeropuerto di Istanbul por ta debi na sanshonnan di oksidente kontra Rusia. Biaheronan no por bula direktamente for di Rusia pa UE òf bek. Un otro aeropuerto na Istanbul tambe a mira un oumento signifikante den kantidat di pasahero aña pasá. Schiphol tabata e di kuater aeropuerto mas popular. Na 2025, kasi 69 mion pasahero a bula dor di Aeropuerto di Amsterdam Schiphol. Esei ta 2.9% porshento mas ku na 2024. Paris tambe tabata popular. Ku 77 mion pasahero, Aeropuerto Paris-Charles de Gaulle a sali na di tres lugá. Madrid a kompletá e promé sinku, dunando bon biní na 68 mion pasahero. ACI Europe tambe ta premira mas pasahero otro aña. “Hopi aeropuerto probablemente lo benefisiá di e echo ku e europeonan ta mas inkliná pa biaha den Europa ku pafó di dje,” e direktor ta bisa. “Mientras nos kontinente ta keda un destinashon faborito pa no-Europeonan.”