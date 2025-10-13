Back to Top
Vigilante banner image

Sebastián Fundora a leshoná i no por enfrentá Keith Thurman

October 13, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#bòkseo | #CMB | #kampion mundial super wèlter | #Keith ‘One Time’ Thurman | #leshona man | #Sebastian ‘The Towering Inferno’ Fundora | #Sebastian Fundora | #seshon di ‘sparring’ | #suspende
Login