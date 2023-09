Segun MAN: aseguradonan SVB ta pidi ousilio

Sta Maria– Den kuadro di e intento di Gabinete Pisas II pa redusí gastu den salubridat públiko a skohe entre otro pa baha gastu di remedinan dor di mishi ku pòtmòni di pueblo. Esaki ta lokual Partido MAN a relata ayera den un komunikado ofishal di e tolda blou.

Segun Giselle Mc William, lider di e partido, den pasado na inisio di pais Kòrsou outónomo tambe a tuma pasonan pa baha gastu di remedinan ku 30 mion florin. Na 2011 a disidí pa maksimalisá e preis di remedinan di marka y inisiá introdukshon di remedinan genériko i mas barata. Awor 12 aña despues aseguradonan di SVB ta wòrdu sorprendí ku un pago adishonal riba nan remedinan, asta ora nan ta remedinan genériko, anto esaki banda di e 1 Florin di “eigen bijdrage”riba e recepetenregel. P’esei Frakshon di MAN ta di opinion ku mester kambia e maneho mará na introdukshon di remedi genériko i preis máksimo di e remedinan di marka pa ku redukshon di gastunan di remedi. Introdukshon di un sistema di destaho públiko di e remedinan ku tin mas peso finansiero pa SVB por resultá ku por haña remedinan di marka original hasta mas barata ku esun nan genérikonan ku tin riba merkado. Ku esaki por tin un preis fiho di e remedinan pa 2 aña / 1 aña por garantisá ku e asegurado no mester paga èkstra i tambe baha gastu di SVB konsiderabelmente.





E práktika aki ya pa años ta wòrdu hasi na entre otro Barbados, Bahamas, Trinidat & Tobago, Jamaica i Sint Maarten pa kontrolá gastu di remedi. Frakshon di MAN ya pa hopi tempu a tuma nota di e difikultat ku pa hopi asegurado di SVB tin pa paga asta e un florin pa kada remedi for di nan propio pòtmòni i a boga na kada un di e ministernan di Salú di e último añanan pa eliminá e 1 florin pa esnan di ménos rekurso, entre otro pa esnan ku ta biba di ònderstant y nos penshonadonan ku tin solamente un AOV komo entrada. Awor ku kosto di bida a subi drástikamente komo konsekuensia di e inflashon despues di e pandemia di Covid, e gobièrnu aktual di MFK i PNP ke pa e asegurado di SVB paga un asina yamá “bijbetaling “ ku hopi biaha ta muchu mas ku e 1 florin pa kada remedi.

E ta bisto ku esaki lo redundá den aseguradonan ku lo no por tuma nan remedinan i prinsipalmente esnan ku malesanan króniko manera malesa di suku, preshon , kolesteròl , kurason i esnan ku ta usa remedi pa tene sanger delegá. E personanan aki lo no por paga i konsekuentemente nan lo no por usa nan remedinan diario. Esaki lo kondusí na mas problema ku nan salú i lo oumentá komplikashonnan ku ta eksihí pa interná e personanan aki den hòspital CMC ku ta resultá mas gastu.

Ta komo sifuera ku Gabinete Pisas II ku su minister di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa , den persona di Sr. Javier Sylvania, ta empeñá pa skapa gastu di remedi riba lomba di pueblo di un forma ku lo kousa problema di mas gravedat pa salú di e poblashon di Kòrsou i finalmente netamente un oumento di gastu den salubridat. Na ingles nos lo bisa ku e gobièrnu aktual ta “ Penny wise and Pound foolish”, nan lo skapa un depchi awe pa gasta un florin mañan.

Miéntras ku ainda’ despues di dos aña, e Gobiernu aktual no por presentá ningun plan pa atendé ku PREVENSHON di malesa. Frakshon di MAN ta aploudí e echo ku tin botika ku a demostrá solidaridat for di prinsipio ku e aseguradonan u nunka a kobra e 1 florin pa kada remedi.

Tambe tin otro botikanan ya no ta kobrando e florin na aseguradonan di edat 60 plùs. Ohalá ku tur botika por sigui e ehèmpel aki!





Frakshon di MAN ta supliká pa drai bèk e “ bijbetaling “ aki riba remedinan genériko , meskos ku a hasi riba esun di vitamina despues ku Frakshon di MAN a kondena esaki . Nos ta urgi e Gobièrnu, SVB i profeshonal den área di remedi pa trese otro alternativanan pa kòntròl di gastu den e fondo di salubridat públiko ku lo no perhudiká e salú i kalidat di bida di nos pueblo i kuminsa traha riba PREVENSHON di nos pueblo. MAN alabes a dirigí e siguiente preguntanan: Kiko ta e motibu ku awor banda di e 1 florin pa kada remedi, e asegurado di SVB mester paga “èkstra bijdrage “ pa remedinan genériko ? E desishon na 2011 pa introdusí genériko no tabata pa baha gastu ? Ta bai bini un investigashon di e efektividat di e maneho aki di 2011 en bista ku awe tòg e asegurado mester paga èkstra pa remedinan genériko ? Kuantu botika no ta kobra e receptenregel aki ? A hasi un investigashon di efektividat medíko di salú riba introdukshon di 1 florin riba e pueblo aseguro na SVB Gobièrnu ta mira e posibilidat pa introdusí un sistema di destaho públiko huntu ku SVB di remedinan mas usa pa e diferente malesanan ?