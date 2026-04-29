Seguridat sosial i un “gobièrnu realista

De Graaf a entregá e rapòrt dia 24 di aprel último na Parlamento di Kòrsou, pa medio dje Presidente Fergino Brownbill.

Willemstad—–Riba tereno di lei di strañero i integrashon síviko (“inburgering”) a keda determiná ku medidanan di integrashon no mag di tin un karakter di kastigu. Esaki ta konektá ku e vishon mas amplio di e Hunta di Estado riba un “gobièrnu realista”. Na 2025 e Hunta, huntu ku e Defensor di Pueblo (“Ombudsman”) i Kontraloria General (“Rekenkamer”), a atvertí pa legislashon ku ta zona bunita den teoria, pero ku ta faya den ehekushon.

Un ehèmpel opvio di esaki ta e konseho tokante e redukshon dje rísiko propio (“eigen risico”) den kuido di salú. Gobièrnu tabata ke baha e montante akí te na mitar, pero Hunta di Estado a indiká ku esaki lo hiba na un subida fuerte di e prima di seguro i e pèrdida di kompensashonnan pa personanan inkapasitá pa traha. Pa e motibu akí, gruponan vulnerabel lo bai atras finansieramente, loke ta nifiká e efekto kontrario di loke e legisladó tabata ke logra.

**Reino i relashonnan internashonal**

Finalmente, Hunta di Estado ta mustra ku límitenan hurídiko no ta kaba na e frontera di e pais mes. Ku e huramentashon di mr. Randolf Duggins komo e miembro nobo di Raad van State pa Sint Maarten, Hunta di Estado ta reforsá su ròl denter di Reino. Visepresidente Thom de Graaf a hasi un yamada na 2025 pa un koperashon mas pragmátiko entre e paisnan pa atendé kuestionnan urgente manera pobresa i seguridat, leu for di batayanan hurídiko tokante ken tin e outoridat.

E kasonan tratá ta mustra kon Raad van State den diferente área ta evaluá e relashon entre e libertat di maneho nashonal, ehekutabilidat i e límitenan di lei europeo i e Konstitushon. Sea ta trata di e altura di un toren di bibienda òf e montante di e “eigen risico”: e pregunta prinsipal ta keda si gobièrnu ku su legislashon ta ofresé un solushon real i hustu pa e siudadano.