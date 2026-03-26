Sektor di enseñansa ta konta ku tres inspektor nobo

Oranjestraat,– Entrante 1 di sèptèmber 2025 tin un tim nobo di Inspekshon di Enseñansa, ku 3 inspektor nobo.
Ku esaki e nesesidat pa sigui profeshonalisá e tim, partikularmente e inspektornan prinsipiante, a bira mas fuerte. Meta ta pa profeshonalisá e tim di sinku inspektor, inkluyendo e tres inspektornan prinsipiante di Inspekshon di Enseñansa, di manera ku nan ta bira konsiente di e ambiente den ku nan ta operá aden. E tim di sinku inspektor di enseñansa, despues di finalisá e trayekto, lo ta kapas pa komuniká di forma kla. Nan lo por pone enseñansa den un konteksto sosial i atendé e proseso di supervishon komo un proseso síkliko.