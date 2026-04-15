Selekshon U-17 pa Panamá

Esaki ta eskudo lo ta ser usa pa e weganan di hubentut aya Panamá.
Willemstad,– E selekshon U-17 di Kòrsou lo biaha djasabra awor pa Panamá kaminda e hóbennan lo kompetí den “IV Juegos Suramericanos de la Juventud” ku lo tuma lugá di 20 pa 5 di aprel próksimo.
E ekipo lo ta bou di maneho di e mènedjer Ghionelo “Nelo” Jansen asistí pa koachnan Roderick “Rotònde” Bernadina, Sherrintley de Costa Gomez i Jerrison Beaumont.
Pa loke ta e hungadónan mester bisa ku ta un grupo di talento di kual vários di nan ya ta sera ku organisashonnan di MLB.
Pichernan:
Zion Cijntje, Qshondrickson Doran, Derickson Doran, Jayden Elisabeth, Helmin Helmeijer, Reangelo de Caster, Jayden Martina.
Utility:
Jaydlynn Wiel, Jaylliard Emperador i Shemar Sophia Jacobus.
Infielder:
Jeadyan Chirino, Victor Nieves Mack, Raishelon Ogenia, Alexander Provacia i Cleaten Walle,
Outfielder:
Nasir El Ossais, Dwayne Isenia i Tristan Meulens.
Kècher:
R’jeau Valks
E evento, programá pa 22 di mart pa 4 di aprel 2026, lo reuní 1.500 atleta for di 17 pais, ku lo kompetí den 21 deporte. Esaki lo ta promé biaha ku Panamá ta anfitrion di e evento deportivo aki, ku lo sirbi pa fortifiká su posishon komo destinashon pa eventonan di nivel haltu, impulsando turismo i ekonomia di e pais.
Mester bisa tambe ku Kòrsou ta partisipá den mas disiplina i pues tin atletanan ku koachnan ku ya a biaha pa Panamá i ta kompetiendo aya.
E promé wega di Kòrsou lo ta djaluna dia 20 kontra di Argentina i pa dia 21 e muchanan di Kòrsou lo tin wega kontra di Brazil.
Un total si seis pais lo kompetí den e torneo aki i sigur Kòrsou ta kla pa duna un bon presentashon un biaha mas.
Doping:
Lokual tambe ta interesante ta e echo ku apesar ku e evento aki ta pa hóbennan bou di 17 aña, e organisashon a pone bon kla pa e paisnan ku ta partisipá ku lo bai hasi tèst di doping.