Un reflekshon di 15 aña Kòrsou outónomo
Willemstad – Riba 26 di sèptèmber 2025 lo tuma lugá e seminario “Demokrasia awe’ndia i e Rumbo pa’dilanti” na Kura Hulanda Conference Center. E evento ta marka e hecho ku ta hasi 15 aña ku Kòrsou a haña e statüs di Pais den Reino, i ku esei ta bon pa para ketu na e estado di nos demokrasia i e vishon ku nos tin pa nos futuro.
E seminario ta organisá dor di e organisashon Representashon Demokrátiko den Reino, kual ta konektá na Universidat di Leiden, den kolaborashon ku Defensa di Derechonan Humano Kòrsou. Durante e programa lo pone atenshon na tres tema prinsipal: e ròl di partisipashon di suidadano, e influensha di media, i e posishon di Kòrsou den Reino. A skohe pa trata e temanan aki relashoná ku fortifikashon di nos demokrasia òf hustamente e retonan relatá na demokrasia. Pamela Jimenez Ablanque (Representashon Demokrátiko den Reino) lo habri e seminario ku un introdukshon i e mainta lo keda moderá dor di John Cijntje. Oradornan invitá lo ta entre otro Dr. Brede Kristensen (Sosiologia i Siensia di Polítika), periodista Jo-Anne Da Costa Gomez i profesor Wouter Veenendaal (Siensia di Polítika & Asuntunan di Reino). E programa ta ofresé hopi espasio pa interkambio ku pùbliko i ta duna partisipantenan e oportunidat pa kontribuí aktívamente na e diálogo.
E meta di e seminario ta entre otro pa introdusí asistente investigativo Pamela Jimenez Ablanque, ku a keda instalá komo representante pa Representashon Demokrátiko den Reino bou di guía di titular di e kátedra profesor Wouter Veenendaal, i alabes introdusí e aktividatnan realisá bou di e Asiento, riba tantu nos isla komo resientemente na Aruba i Sint Maarten.
E afiliashon entre e asiento i Defensa di Derechonan Humano Kòrsou ta krea un kolaborashon ku ta fortifiká e esfuersonan dirigí riba derechonan humano i demokrasia na Kòrsou i alabes ta engrandesé e konektividat denter di e komunidat lokal.
E seminario ta invitá investigadónan, stipuladó di maneho, organisashonnan sosial i suidadanonan komprometé pa drenta den un interkambio tokante e manera ku demokrasia na Kòrsou por haña forma. E programa ta kuminsá 9’or di mainta i lo klousurá 12’or di mèrdia. E presentashon lo tuma lugá na Hulandes i e espasio pa hasi pregunta lo ta na Papiamentu, Hulandes i Ingles (lo meskla esaki). Partisipashon ta grátis, pero mester registrá pa por partisipá dor di yena e formulario digital via e lenk formurl.com/to/democracy.