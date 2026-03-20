Back to Top
Vigilante banner image

Sentensia di hues: "Gobièrnu mester paga salario di trahadó bèk mesora"

March 20, 2026 • 2 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#Gobiernu | #paga salario | #trahadó bèk mesora
Login