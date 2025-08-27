Servisionan Públiko ta será parti mainta en konekshon ku blackout

Willemstad – Minister Kimberly Lew-Jen-Tai di Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko (BPD) ta informá ku pa motibu di e situashon di koriente, tur servisio públiko ta será parti mainta, awe djárason, 27 di ougùstùs 2025.

Intenshon ta pa por kuminsá brinda servisio na públiko pa 1’or di mèrdia, si e situashon normalisá.

Ofisinanan gubernamental lo reanudá trabou, segun e situashon di koriente ta normalisá.

Por fabor sigui kanalnan ofisial di Gobièrnu òf bo media preferí pa último desaroyonan.