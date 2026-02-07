Shell mustrando interes den gas natural fo’i Venezuela

Shell mustrando interes pa komersio ku Venezuela.
Punda,– Diferente informe internashonal ta indikando ku e kompania ku historia Hulandes, Shell plc, ta demonstrando basta interes pa importá gas natural originá for di Venezuela. E plan aki ta bini despues ku e kompania Hulanda/Britániko no tabata tin aktividat ku Venezuela for di añanan 1970.
E direktor ehekutivo di Shell, Wael Sawan a duna di konosé ku Shell ta analisando plan nan pa kuminsá produsí den área di Venezuela. E plan inisial ta demonstrando un interes formal den gas natural ku ta pasa via di Trinidat. Segun Sawa, tin diferente oportunidat ku pa e próksimo lunanan por keda aktivá. E interes ku Shell tin den Venezuela ta bini 1 luna despues ku Merka ta kapturá e presidente Nicolás Maduro i asina a kuminsá eksportá krudo for di Venezuela. Mas aleu, Venezuela entretantu a adaptá leinan di produktonan derivá di krudo i esaki por hasi invershon internashonal den Venezuela mas atraktivo pa kompanianan manera Shell.
Meskos ku tur otro kompania aktivo den e merkado di krudo, Shellt tambe ta pendiente pa bolbe risibí un lisensia OFAC pa asina por habri komersio di krudo bèk ku Venezuela. Esaki ta apesar ku mayoria operashon lo sosodé huntu ku Trinidad & Tobago.