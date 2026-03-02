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Shofùr kurpa basta kansá ta bai pega kontra vangrail

March 2, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#Aksidente | #Parera | #Shofur kurpa kansa
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