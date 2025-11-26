Sierto moneda digital por reforsá e dòler Merikano

“Stablecoins” lo ta bon pa monedanan digital.
Skalo,– Monedanan digital manera “stablecoins” por duna e dòler Merikano mas forsa lugá di hasi esaki mas debil. E informashon aki a resaltá durante un kòmbersashon den pènel kaminda diferente funshonario haltu di bankonan sentralnan den Karibe a partisipá na dje den siman tras di lomba.
E diskushon nan a keda moderá dor di e presidente aktual di Banko Sentral, señor Richard Doornbosch. Un momentu dado e diskushon tokante monedanan digital a subi riba mesa kaminda e opinion nan tabata riba mesun liña tokante monedanan digital ku lo asosiá nan mes ku e dòler Merikano. Kaminda monedanan digital manera Bitcoin i Ethereum por subi òf baha di balor basta drástiko, e asina yamá “stablecoins” lo keda 1 balor pa semper. Pa mantené e balor aki, e moneda digital lo mará su mes na dòler Merikano òf Euro por ehèmpel.
Monedanan digital manera stablecoins por solushoná diferente problema ku e sektor finansiero tradishonal no tin fin di solushoná. Pensa aki riba gastu haltu di transakshon, transakshon nan ku por dura vários dia i tambe akseso limitá di bankonan. Den e punto di bista di Timothy Antoine, banko sentral di Ost Karibe, lugá di remplaso, nan lo duna dòler mas forsa. Esnan ku ta otorgá stablecoins na mesun balor di dòler Merikano lo mester di tin un reserva dje dòler Merikano. Pues stable coins lo duna forsa na e dominion dje dòler Merikano.
Un momentu dado e pènelistanan a asta debatí riba e adaptashon di leinan Merikano pa tene mas kuenta ku stablecois. E asina “GENIUS ACT” lo regulá stablecoinsnan riba nivel nashonal. I segun Antoine ta trata aki di un lei basta inteligente, kual lo protehá interes Merikano i mesora lo duna ehèmpel kon otro paisnan tambe por aseptá diseñonan similar. Ta asina ku Genius Act ta obligá esnan ku ta otorgá stablecoins pa mantené un nivel di reserva di dòler Merikano, protehá e konsumidó, ehekutá ouditorio i vários otro aspekto.