Sigmar Carmelia huramentá komo presidente korte komun

WILLEMSTAD – Riba djaluna 12 di mei 2026, sr. Sigmar Carmelia a presta huramentu komo presidente di Korte Komun di Hustisia di Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i Boneiru, Sint Eustatius i Saba.
El a presta e huramentu dilanti di e Gobernador di Kòrsou, Su Ekselensia sr. Mauritsz de Kort. E huramentashon ta marka un momento speshal, pasobra e Gobernador aktual di Kòrsou, Mauritsz de Kort, komo anterior presidente di e Hof, a huramentá su susesor den e funshon aki.
Ku e nombramentu di sr. Carmelia, Hof ta haña un presidente ku a nase i krese na Kòrsou, den bario Steenrijk i Brievengat. Despues di su skol sekundario na Radulphus College, el a kuminsá su estudio di derecho na Universidad di Antias Hulandes, ku el a kontinuá na Universidad Radboud na Nijmegen.
Despues di gradua, sr. Carmelia a traha komo hurista na Komishon pa trato igual na Utrecht. Na 2004 el a bolbe na Kòrsou, kaminda el tabata aktivo komo abogado den praktiká di sr. Ornelio “Kid” Martina. Durante e periodo aki, el a haña hopi eksperensia den sala di hustisia, loke a forma e base pa su karera posterior den poder hudisial.
Na 2012 el a kuminsá su formashon pa bira hues, ku el a finalisá ku éksito na 2014. Su stazje final tabata na Tribunal di Gelderland, lokalidat Arnhem. Na 2015 el a wòrdu nombrá komo miembro di e Hof. Desde e tempu ei e ta aktivo den diferente sektornan di e Korte Komun. Ademas, el a funshoná entre otro komo hues di prensa.
Ku su amplia eksperensia tantu den abogasia komo den hustisia, sr. Carmelia ta trese ekspertisio i kompromiso den su ròl nobo komo presidente.