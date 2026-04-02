Sikiater den SDKK a buta trabou abou

Koraal Specht,– Informashon nan verídiko ta indikativo ku e sikiater spesialisá pa trata personanan ku a hasi algu penal i ta sintando un kastigu den SDKK no ta trahando. Ta trata aki di sikiater Dr Heijtel.
Informashon nan ta indikativo ku e dòkter a buta su trabounan abou debí na un konflikto ku un departamentu di gobièrnu. Ta resultando ku e dòkter a buta tur su trabounan abou, pues e no ta tratando ningun detenido ku aktualmente mester tratamentu sikiátriko òf detenidonan ku mester mas investigashon mental pa demas tratamentu den korte. E temporada ku dòkter Heijtel a buta trabou abou ta deskonosí. Alabes ainda no ta konosí ki fecha e dòkter ta bèk den servisio.
E dòkter ta hunga un ròl importante pa trata detenidonan ku ta sintando un kastigu den e departamentu di FOBA.