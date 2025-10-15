Silvania a entregá su retiro komo minister

Fòrti Amsterdam– Javier Silvania a kaba di entregá su retiro komo minister den Kabinete Pisas. E tabata enkargá ku ministerio di Finansas i tambe di Salubridat Públiko. Silvania lo drenta parlamento di Kòrsou
Silvania a entregá su retiro, duna prensa su deklarashon i bandona fòrti. E Lo okupá e posishon di Tyron Boekhoudt den parlamento pa Frakshon di MFK.
Problema
E problema entre Alfonso Trona i aktual minister di finansas, no a inisiá awor sino tin algun aña ta desaroyando ku finalmente a bin eskala, yega na nivel di atenshon nashonal.
Ta trata di un problema di outoridat i poder, manera por nota tambe den palabranan menshoná durante e diskushon entre e minister i ontvanger. Algun siman pasá riba 5 di sèptèmber, Ministerio Públiko a emití un komunikado di prensa, pa rektifiká den medionan di komunikashon. E rektifikashon tabata referí na tratamentunan den korte penal, riba froudenan fiskal (di impuesto). E kasonan a tuma lugá e djaluna riba 1 di sèptèmber, unda fiskal di Ministerio Públiko a presentá kargonan kontra di un sospechoso, ku a eskivá impuesto.
Normalmente, Ministerio Públiko ta konsulta ku SBAB, unda tin un tòp funshonario bon kapasitá ta skrudiñá korektamente, den kua kaso ta responsabel pa hiba korte. Vigilante ku ta sinta e kasonan, sa di e proseder i ta na altura kon kouteloso ta anda tantu ku e ámtenar di SBAB pero tambe ku e informashonnan suministrá i ta trata di un funshonario íntegro. Pero riba djaluna 1 di sèptèmber 2025 kosnan a bai robes, unda Ontvanger a emití un komunikado, lokual a indusi Ministerio Públiko pa rektifiká, kual rektifikashon a sali pa prensa riba e djabièrnè siguiente 5 di sèptèmber.
Segun e reakshon di Ontvanger, Ministerio Públiko a menshoná den e tratamentunan penal riba 1 di sèptèmber, ku Ontvanger a keda sin tuma pulso riba kapasidat di repago i yega na un areglo di un kliente na 200 aña. Ministerio Públiko a rektifiká riba esaki. Segun Ontvanger ta SBAB korektamente ta enkargá ku e investigashon ku por kondusí na un persekushon penal, manera Vigilante a menshoná. I den práktika, a resultá tambe ku SBAB ta traha íntegro i korekto. Ontvanger a splika tambe, ku den e kaso ku tabatin e afó ku Ministerio Públiko a menshoná, ta bini for di un konsehero apuntá pa Minister di Finansas i e ta distansha su mes for di e konsehonan suministrá pa e konsehero. E karta ku Ontvanger a publiká, tabata unu di e tantísimo problemanan entre Minister di Finansas i Ontvanger, den persona di Alfonso Trona. E situashon a bin eskala, kual a kondusí na e popular pleitu i finalmente un deklarashon di Trona, si Ministerio Públiko yam’é, Silvania no por keda minister.
Trona i Silvania ta tilda otro di korupshon i den e kaso aki, Trona tin un lista di kompanianan eksonerá di impuesto i tambe tratonan preferenshal. Ta trata di dokumentashonnan ku tin firma di Trona komo Ontvanger, pero si dedusí lokual e komunikado di djaluna di Trona ta splika, por konkluí ku e kier papia, pero e ta suheto na obligashon di sekresia segun artíkulo 50 di e ALL. Trona ta bisa: “Lokual ku si mi por garantisá tur hende ta ku tur akshon operashonal i desishon atministrativo ku ami ta responsabel p’e a keda dokumentá, inkluso tur instrukshon i direkshon duná na Ontvanger i òf consultantnan ku a keda apuntá pa traha na Ontvanger”.
Netamente einan e problema por eskala. E ta menshoná ku tin posibilidat di dispensashon pa divulgá su informashon. E informashon ta regardá e lista largu di kompanianan, fundashonnan di gobièrnu ku a keda eksonerá na miónes di florin di impuesto, i tambe tratonan preferenshal, kual tur tin su firma abou, pero ku e la aktua riba órden, manera e la menshoná. Ta trata di hotèlnan den man di ulandesnan oropeo ku a debe miónes florin na impuesto sin nunka a paga, kompanianan lokal den man di komersiantenan lokal ku tabata debe mas di 10 mion florin na impuesto, kompanianan den wega di azar, distribushon di energia i tambe medionan di komunikashon lokal.
Pero no ta un sekreto ku tin e lista aki. I Trona a splika ku nan ta dokumentá. Ta trata di un kantidat di kompania ya konosí den sírkulonan komersial, pero awor ku e problema ta eskala, e ta un lista delikado ku por tin su konsekuensianan polítiko.
Esaki a kondusi parlamento di Kòrsou pa.yama e minister, kende a opta pa tuma su retiro.