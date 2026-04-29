Silvania ke mira solushon riba repartishon di propiedat entre famia

Èks minister Javier Silvania, funshonando aworakí komo parlamentario.

Punda,– Riba djabièrnè tras di lomba durante un reunion di parlamento riba e situashon aktual di monumentonan na Kòrsou, parlamentario Javier Silvania a konfirmá kon ketubai repartishon di propiedat bou di herederonan ta un reto formal ku mester solushoná.

Durante e disertashon dje parlamentario mas popular abase di voto, Javier Silvania a enfatisá ku mester bin ku un solushon struktural pa esnan ku ke repartí un òf mas propiedat entre famia i demas heredero. Ta asina ku Silvania a splika kon ketubai tin hopi monumento bandoná debí ku herederonan simplemente no a logra yega na e repartishon. Regularmente por nota ku ainda tin propiedatnan riba nòmber di figuranan ku a fayesé mas ku 100 aña pasá. Yunan inisialmente no tabata tin ningun interes pa repartí e propiedat i ta añanan despues e problemanan ta kuminsá. Generashon nan despues ta hasi intento pa yega na repartishon, pero akinan e trayekto kostoso ta hinká den otro.

Mester kuminsá akudí na un notario pa kuminsá aloká tur e herederonan di un propiedat, pero kada bes notarionan tin difikultat pa lokalisá sierto persona. Banda dje echo ku preshon di trabou di e notario a oumentá último añanan debí na regulashon nan adishonal riba nan trabou. Echo ta ku no tin sufisiente notario ta traha na Kòrsou. Akaso e notario no logra, e heredero lo mester akudí na korte pa laga un hues duna un veredikto. Aki tambe ta trata di un proseso kostoso sigur mirando ku abogadonan ta kobra pa ora. Tambe Silvania a duna di konosé ku den pasado a introdusí diferente lei, pero e leinan aki no a duna resultado deseá.

Un momentu dado e parlamentario Javier Silvania a hasi un yama públiko den direkshon di minister di infrastruktura, Charles Cooper, i tambe minister di hustisia, Shalten Hato, pa establesé un grupo di trabou pa asina ámtenarnan eksperto por yega na un solushon. E solushon realmente Silvania no sa ainda pero segun e parlamentario, mester por adaptá lei òf yega na un trayekto pa fasilitá prosesonan pa repartí propiedat bou di herederonan riba un forma mas fásil.