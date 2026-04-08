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Sindikato kontra presensia di ICE na stadion pa mundial

April 8, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#2000 trahadó | #FIFA | #ICE | #Kroenke Sports & Entertainment | #Merka | #Sindikato | #SoFi Stadium | #Unite Here Local 11
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