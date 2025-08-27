Situashon di servisionan gubernamental pa duna servisio na komunidat

WILLEMSTAD – Ministerio di Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko (BPD), na nòmber di Gobièrnu di Kòrsou, ta informá ku aktualmente e organisashonnan gubernamental ku ta disponé di un gènerator lo keda traha i tambe duna servisio na komunidat. Por lo pronto e otro servisionan si lo keda será te próksimo aviso.
Pa loke ta trata sitanan na Kranshi ku tabata planiá pa awe, djárason 27 di ougùstùs, esakinan lo tuma lugá djasabra, 30 di ougùstùs 2025, na e mésun orario.
Segun desaroyo Gobièrnu di Kòrsou lo sigui tuma e pasonan nesesario pa reanudá servisio na komunidat mas pronto posibel i informá tokante esaki debidamente. Por fabor sigui e kanalnan ofisial di Gobièrnu di Kòrsou òf di bo medio preferí, pa keda na altura di último desaroyonan.