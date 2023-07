Skèrpènè a subi tereno promé pa maltratá un hungadó di Jong Holland

Mundo Nobo—Tin indikashon ku e unidatnan polisial ku a yega na tereno di Jong Holland, den oranan di djamars anochi no a hasi un investigashon efisiente. Vershonnan for di skina di Jong Holland ta indiká ku tabata banki i hungadónan di Skèrpènè a kuminsá ku e maltrato riba tereno. Polis te ainda pa motibunan deskonosí, a bai ku hungadónan di Jong Holland so.

Vigilante a tuma kontakto ku relashonista públiko di departamento di komunikashon Kuerpo di Polis i ta sperando un kontesta. Ta asina ku na dado momento, durante entrenamentu di Jong Holland kontra di Skèrpènè, a surgi un entrada duru entre e hungadónan “Kokito” (defensa) i e bolante delantero “Stalin” di Skèrpènè. Stalin konsekuentemente a dal Kokito, un moketa kual a pon’é tambaleá. E hoben defensa a kore tras di Stalin i dale bek. E último interkambio a tuma lugá banda di e banki di Skèrpènè.

Testigunan a deklará na Vigilante na momento ku Kokito a reakshoná bek, e banki i hungadónan di Skèrpènè a sali riba Kokito e kuminsá bringa kuné. A keda e hungadónan di Jong Holland nada otro sino pa defendé nan kolega bek. Tabata un tangana entre dos ekipo, lokual pa deporte no ta bon, pero lokual ta di kuestioná si ta ku polis a bin i bai ku hungadónan di Jong Holland so. Vigilante ta wardadando riba e kontesta di relashon públiko di kuerpo di polis pa mira kiko tabata e motibu dikon a bai ku hungadónan di Jong Holland so.

Vigilante a tuma kontakto ku Farley Sillie kende a bisa ku nan ta investigando ta dikon ta nan hungadónan so mester a bai warda di polis, miéntras vershonnan ta indiká klaramente ku ámbos ekipo a bringa ku otro.