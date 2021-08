Snèk klandestino na Stenenkoraal a keda será durante kontròl i a parti 5 but

Momentu ku e tim tabata kontrolando na Morty’s Place

Willemstad- Kontròlnan ta kontinuá pa e tim multidisiplinario di MEO, UBW, Wijkteam Rio Canario i Brantwer unda a kontrolá un kantidat di 31 establesimentu.

Durante di e kontròlnan ku a tuma lugá pa e tim mester a sera un establesimentu na Stenenkoraal ku ta trata di un Snèk klandestino i ku no ta disponé di niun pèrmit pa por ópera. Tambe a repartí 5 but durante di e kontròlnan i 7 a risibí atvertensha. Ta trata di Silver Dragon Restaurant na Jandoret unda a repartí 1 but pa trahadó sin tapaboka ku ta sirbi kliente, atvertensha di parti brantwer ku mester drecha sistema di ventilashon, koriente i kambia lokashon di kranchi prinsipal di gas. Tambe a atvertí debí ku no ta registrá klientenan korekto. Toko Charbel na Jandoret a risibí atvertensha pa kita fasilidat pa kliente wak televishon den toko i mester drecha burakunan den plafon, instalá sistema di ventilashon pa su fòrnu di pan.

Kokomo Beach na Vaersenbaai a haña dos but pa trahadó sin tapaboka i lokenan ku tin ku drecha ta porta di kushina i lus di emergensha. Morty’s Place na Kaya Ma Pieternella a risibí atvertensha di no ta registrá kliente korekto i lokenan mester drecha ta sistema di ventilashon, service dos aparato di paga kandela i instalá lus di emergensha. The Niffo Huts na Canoaweg a risibí dos but pa trahadó sin tapaboka, Maria Snack na Dein a haña atvertensha pa no registrá kliente korekto i esnan ku a risibí atvertensha pa muzik duru ta Snack Las Orquidias na Schottegatweg West, Palmyre Bar na Mirla Plateweg i La Fogata na Rooseveltweg. Kontròlnan ta kontinuá tur dia di nobo riba nos isla.