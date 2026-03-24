Back to Top
Vigilante banner image

Sofie Dokter ta gana título mundial ‘indoor’ den pèntatlòn

March 24, 2026 • 2 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#Anna Hall | #Atletismo | #Atletismo bou di dak | #Hulanda | #Medaya Oro | #mundial di atletismo Indoor | #pèntatlòn | #Sofie Dokter | #TeamNL | #Torun
Login