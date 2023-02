Sospecho ku OM a traha dil ku Schotte pa tapa prueba falsu

Un kaso di Schotte kontra di OM/Gòbiernu no ta paresé riba lista di korte mas.





Punda– Tin un sospecho indikativo ku èks Abogado General Ton vd S. a krea un prueba inisial falsu den persekushon penal Gerrit Schotte.



E indikashonnan ta den un veredikto sivil intermediaro ku Schotte a entamá i ta bringando for di 2014 den kortenan sivil. Pero pa motibunan deskonosi, korte sivil no ta mustrando e proseso di Schotte mas den korte i tin sospecho ku Ministerio Publiko a yega na un dil ku Schotte pa evita un bèrgwensa. Schotte a pidi kas 4 mion of mas den un karta na Ministerio Publiko.



Promé ku e sospecho di vd S. riba falsifikashon a sali dilanti, OM a laga reshèrshinan yunan di Kòrsou, buska tur dokumento nesesario, pa por a logra prueba ku Schotte a yuda uza nòmber di Vanddis, pone nòmber di faktura falsu i hasta krea un servisio ku no tabata eksistí.



Ministerio Publiko sin duda a uza otro midí den kasonan di algun stranhero. Un mama Belga ku a asesiná su yunan ohochi den baño na Marriott Hotèl. Laga nos rekordá Ministerio Públiko, kende kisas tin un memoria kòrtiku:



Den anochinan di 22 pa 24 di yüli 2012, Sophie Verbeke ta asesiná su yunan ohochi Amelle i Alexine den batkùip di kamber di hotèl na Marriott. Kontrali na tratamentunan den korte penal i tratamentunan dilanti wes komisario ku yunan di Kòrsoy of kualke otro yu di Kòrsou a pasa aden, Verbeke a bai dilanti 1 wes komisario. Den apénas 2 siman, Ministerio Públiko ta pone shofùr kore hiba e asesino Verbeke èrpòrt di Hato, bou di e preteksto ku e dama tabata insano.



Na 2014, hustisia Belga ta arestá Verbeke i pon’é dilanti un wes penal manera debe ser, i despues pon’é den un instituto komo parti di su KASTIGU. Ministerio Públiko akinan ta laga un shofùr stür hiba un ASESINO riba teritorio di Kòrsou, Hato lag’é bai liber. Dia ku Wendell Pope, den un kaso similar a asesiná su yunan di kriansa, el a sinta su kastigu normal i pasa den tur forma di tratamentunan penal.



Ke rekordá Ministerio Públiko riba e dama Tineke vd Berg. Korte sivil a kondená e dama pa paga kasi 800 mi florin malversá na Klínika Taams. Abogadonan di Taams a entregá un keho penal. Sin ningun splikashon ainda ta kon bini, e keho amplio a pèrdè den kantor di Ministerio Públiko. No ta problema.

Abogadonan a entregá un di dos keho. Ministerio Públiko a traha asina duru riba e kaso, no pa pèrsigui Tineke vd Berg sino pa obligá un desishon di korte pa NO pèrsigui vd Berg!



Finalmente ta spera Ministerio Publiko sali ku un deklarashon pa splika si tin un dil ku Schotte pa tapa e desaster eks abogado general Ton vd S. a kometé na inisio di e persekushon penal di Schotte.