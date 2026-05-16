Back to Top
Vigilante banner image

Spark plumá

May 16, 2026 • 1 minüt pa lesa
views: 1

Chevrolet Spark ku a kita su front bai kuné.

Willemstad—– Polis mester a bai Corrieweg pa ladronisia di piesa for di un vehíkulo. Tabata den oranan di mainta a lanta den e bario di Corrieweg i a tuma nota ku  e vehíkulo Chevrolet Spark tabata sin su front.

Esaki a pone ku mesora a yama polis ku a presentá pa asina sigui ku e investigashon i tambe tuma e denunsia. E denunsiante a splika ku e la stashoná e vehíkulo bon bon pa mainta ora e la lanta e la bin ripara ku a kita henter e front bai kuné. Polis ta kontinuá ku e investigashon.

Di e forma aki a laga e vehíkulo atras.
Ta sospechá ku e ladron a pasa via di e porta aki pa por yega na e vehíkulo i a pluma esaki.

#Spark plumá
Login