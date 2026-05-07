Kon a sigui ku stadionnan na Qatar

Lusail Iconic, unda e final Kopa Mundial Qatar a hunga

E 64 weganan di Mundial Qatar 2022 a hunga den 8 stadion parti over di 5 siudat. Tur e 8 stadionnan aki ta di diseño super moderno i nan ta sumamente impreshonante.. Un di nan ta stadion Lusail Iconic situá na e siudat Lusail.

Esei ta tambe e stadion kaminda e final a tuma lugá dia 18 di desèmber 2022. E ta tambe esun mas grandi ku kapasidat di 80 mil hende. E wega di apertura a tuma lugá dia 20 di novèmber den e stadion Al Bayt na e siudat Al Kohr. E distansia mas grandi entre tur e 8 stadionnan ta 75 km so. Loke a hasi fásil pa kada fanátiko por wak por lo ménos 2 wega pa dia si e ta deseá. Esaki ta kontrali na tur e otro mundialnan anterior i sigur esun di 2026 ku tin 16 stadion reparti den tres pais.

Hopi di e stadionnan di Qatar a keda den uzo pero ku menos kapasidat di fanátiko. Tambe a remodelá hopi di nan komo sentro di kompra i atrakashon.