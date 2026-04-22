WILLEMSTAD—–Stichting Alzheimer Curaçao ta gradisí pueblo di Kòrsou pa e sosten ku nos a risibí, ku a permití nos pa durante 26 aña sigui duna sosten na nos komunidat.

For di 1 di mart, nos a muda pa un ofisina nobo, mas espasioso, pa por brinda un mihó servisio. Nos ta situá na Roodeweg 119. E ofisina a wòrdu bendishoná djadumingu pa Pastor Luis. Nos ke informá boso tokante nos programa pa e sobra mitar di aña.

Aktualmente nos tin dos grupo di sosten ku ta reuní pa seis siman. Un biaha pa siman, partisipantenan ta bin huntu pa kompartí i papia tokante diferente tema relashoná ku e kuido di un persona ku Alzheimer. E gruponan ta hopi satisfecho.

Riba 26 di aprel, nos lo tin un Hòfi Alzheimer na Buurtcentrum Brievengat, di 10:30 am te 12:30pm. Entrada ta grátis, mester inskribí via WhatsApp na 510-9138 promé ku 24 aprel. E tópiko lo ta: Demensia bou di e generashon di hóbennan, ku oradó Dr. Vivo.

Riba 16 di mei, nos lo rekordá e dushi fiesta di Kaha di Òrgel, ku e “real comeback” di ántes, na Hòfi Pieters. Orario ta di 14:00 te 18:00. Entrada ta grátis. E evento aki ta destiná pa personanan ku Alzheimer i nan kuidadónan. Inskripshon via WhatsApp na 510-9138.

Yüni ta luna di tèst di memoria. Keda pendiente pa nos skema na Sambil i Eden Mall.

Pa kualke informashon, por tuma kontakto ku nos na ofisina 462-3900 riba djaluna, djárason i djabièrnè, entre 9:00am i 12:00pm. Importante ban hasi ehersisio 5 biaha pa siman, kome saludabel, skucha músika, sosialisá kombersá ku otro, hasi un hòbi pa yuda kuida nos selebre.