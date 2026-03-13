SUV ta basha parada di bus abou

WILLEMSTAD—Polis di Otrobanda mester a bai na e parada di bus na Otrobanda pa un aksidente unda un jeep mester a bai dal kontra un banki.

Tabata den oranan di anochi ku un jeep ku a kaba di lora e rotònde na Otrobanda i ku tabata bai den direkshon di viadùkt mester tabata envolví den un aksidente ku basta dano material. E vehíkulo aki mester a hala na su man drechi baha for di kaminda pasa piki algun di e pilarnan di betòn pa despues bai pega kontra e banki na e parada di bus. No tabatin daño personal pero si basta daño material.