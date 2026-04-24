SUV  ta bèk dal den outo leshon okupante

Polis a yega rápidamente na Mangusá Rio Canario.

Willemstad— Polis i tambe ambulans mester a bai riba e lugá pa stashoná outo dilanti Mangusá Supermarket pa un aksidente unda hende mester a resultá leshoná.

Ayera den oranan di anochi shofùr di un SUV a bai hasi maniobra pa bek e vehíkulo di manera ku e por a bandoná e lugá pa stashoná outo ku tin dilanti Mangusá Supermarket na Rio Canario. Den e maniobra aki e SUV a bai dal violentamente den banda di un outo ku tabata stashoná den serkania. E impakto tabata asina fuerte ku e la okashoná basta daño na e outo i tambe un okupante a sufri leshon. Mesora a pidi presensia di tantu polis i tambe ambulans na e sitio. Personal di ambulans a saminá e okupante i a haña ku ta mihó transporte pa CMC pa asina e por haña asistensia médiko. Forensys a keda enkargá ku e aksidente.

E dos vehíkulonan ku tabata envolví den e aksidente.

Debí na e impakto fuerte den banda di e vehíkulo, e okupante a sufri leshon.

No ta konosí kiko a pone ku e SUV a bek bai dal den banda di e outo.