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SUV  ta bèk dal den outo leshon okupante

April 24, 2026 • 1 minüt pa lesa
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Polis a yega rápidamente na Mangusá Rio Canario.

Willemstad— Polis i tambe ambulans mester a bai riba e lugá pa stashoná outo dilanti Mangusá Supermarket pa un aksidente unda hende mester a resultá leshoná.

Ayera den oranan di anochi shofùr di un SUV a bai hasi maniobra pa bek e vehíkulo di manera ku e por a bandoná e lugá pa stashoná outo ku tin dilanti Mangusá Supermarket na Rio Canario. Den e maniobra aki e SUV a bai dal violentamente den banda di un outo  ku tabata stashoná den serkania. E impakto tabata asina fuerte ku e la okashoná basta daño na e outo i tambe un okupante a sufri  leshon. Mesora a pidi presensia di tantu polis i tambe ambulans na e sitio. Personal di ambulans a saminá e okupante i a haña ku ta mihó transporte pa CMC pa asina e por haña asistensia médiko. Forensys a keda enkargá ku e aksidente.

E dos vehíkulonan ku tabata envolví den e aksidente.
Debí na e impakto fuerte den banda di e vehíkulo, e okupante a sufri leshon.
No ta konosí kiko a pone ku e SUV a bek bai dal den banda di e outo.
Ambulans a presentá na e sitio ya asina por a atendé ku e víktima.
#Aksidente | #na Mangusa Rio Canario
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