Ta pensando pa regresá “Kings of Hits” bèk

WILLEMSTAD,—-No ta un sekreto ku e konsepto fiesta konsierto bailabel “Kings Of Hits’, ku ta algun aña a sa di dominá kaba bes ku e evento tuma lugá. Pero aña pasa pa un motibu òf otro no tabata tin e fiesta konsierto bailabel “King Of Hits”.
Tabata ayera ku Vigilante Farándula a drenta den kontakto ku Dwight Leoneta na diferente okashon,pero sin resultado deseá. Esaki a pone mes ora ku Vigilante Farándula a kambia di kanal i drenta den kontakto ku “Blowi”Genaro ku tambe ta forma parti di e organisashon di “Kings Of Hits”, manera ku “Blowi” a kue su telefon e la haña di tende di e informashon en kuestion.
Ta asina ku “Blowi” a duna di konosé na Vigilante Farándula ku,”Bo ta manera hende ku ta lesa mente di hende,no mas ku dos dia tras di lomba nos tabata tin kombersashon rondó netamente di e fiesta “Kings Of Hits”. Loke ku mi por bisabu ku nos ta pensando duru i fuerte pa regresá ku e konsepto di “Kings Of Hits”, pero mi no por bisabu na e momentu aki den ki i kua forma nos ta bin kuné,pero mi por bisabu si ku e konsepto ta bin bèk, porta aki aya por bin un kambio,pero e kambio lo no ta masha leu for di loke e konsepto ta. Laga mundial pasa mi lo tin mas informashon pa bo”.
E konsepto “Kings Of Hits”, ta un konsepto grandi kaminda ku mas di 20 artista kantante ta forma parti di dje, kaminda ku ta bin artista for di Boneiru,Aruba,Hulanda i mas ku klaro artista kantante nan di Kòrsou mes. Banda di esei mester bisa ku kada aña e konsepto ta otro i diferente. Esaki ta nifiká ku ainda e organisashon tin ku pensa den kua direkshon nan lo bin bèk ku e konsepto di Kings Of Hits’ 2026.
Tur kos ta indiká ku “Kings Of Hits”, ta bèk e aña aki.