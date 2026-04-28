Ta premirá presentashon kompletu di Santos i Royce na Kòrsou

MIAMI,– Fanátikonan tantu di Romeo Santos komo Prince Royce a yena Kaseya Center ayá na Miami pa eksperensha e konsierto ku tambe ta bin Kòrsou, Mejor Tarde Que Nunca. E fecha ku e duo ta bin Kòrsou ta 7 di novèmber, pero ya kaba Moves Entertainment, e organisashon tras dje evento na Kòrsou, a bai Miami pa asina prepará un ke otro.
Notabel por sierto ku e konsierto denominá komo “Mejor Tarde Que Nunca” a demonstrá un konekshon basta poderoso entre e dos lidernan di bachata, Romeo Santos i Prince Royce. Kaminda Romeo Santos a liderá e gremio pa mas ku 30 aña, Prince Royce a logra di yega na nivelnan similar for di 2010 bin ariba.
Ku e gremio grandi di Latino, tabata opvio ku e presentashon na Miami lo a dal duru. Esei tambe a keda realisá na momentu ku henter e públiko tabata kanta kada kansion, letra pa letra. For e promé kansion di Aventura, te na e album mas nobo dje duo “Better Late then Never”, por a nota ku e públiko tabata produsí un energia briante den direkshon dje kantantenan.
E konsierto na Miami alabes ta konfirmá ku energia similar lo bai wòrdu produsí na Kòrsou riba 7 di novèmber próksimo. Esaki ta debí ku e no solamente hopi yu di Kòrsou a lanta ku bachata den kas, pero e poblashon Latino tambe ta basta prominente. Ainda tur informashon ta indikativo ku Festival Center lo keda prepará pa e konsierto aki na Kòrsou i Moves Entertainment ta pendiente pa publiká mas informashon riba benta di karchi.