Ta teme lo peor: Animal Rights no ta mira dòlfein Serena den shownan 

Rumor ku un dòlfèin mas a muri na Arabia Saudita.

RIYADH/WILLEMSTAD – Despues ku na ougùstùs aña pasá, e dòlfèin Mosa di 7 aña a muri na Arabia Saudita, awó organisashon Animal Rights Nederland ta teme ku Serena tambe a muri den den un dje pisinanan di betòn Fakieh Aquarium ku ela muda p’e, despues ku a sak’é for di e habitat natural ku e tabata aden aki na Kòrsou den Sea Aquarium. E morto dje animal no ta konfirmá ainda, paso Fakieh Aquarium no ke duna e organisashon niun informashon tokante e estado di Serena.

Pa algún tempu kaba no ta mira Serena den e shownan i Fakieh Aquarium. Asina Animal Rights a komprondé. E tambe lo a muri di miedu, doló, strès i laf manera Mosa? Esei e organisashon ke sa. Nan a tuma kontakto ku e negoshi árabe pero no a haña niun informashon i p’esei nan ta mas preokupá ainda. Animal Rights ta buskando yudansa. Nan ta pidi tur hende pa manda un karta pa Fakieh Aquarium. Nan a publiká un ehèmpel ku por simplemente kopia for di nan página digital.

Segun Animal Rights, Fakieh Aquarium no tin e mihó reputashon. Nan baki di awanan ta muchu chikí i e otro dòlfèinnan ku a bai promé ku e sinkunan di Kòrsou, tur a muri prematuro i bou di sirkunstansianan dudoso, probablemente pasá santu di desierto a bai den nan pulmon. E organisashon a bringa nan biahe pa Arabia Saudita na yüni aña pasá despues ku bende e animalnan, pero sin éksito apsoluto. Nan a apelá muchu lat kontra eksportashon di e dòlfèinnan. Korte ku ta trata kasonan Lar (Ordenansa nashonal di hurisprudensia atministrativo) a deklará Animal Rights no atmisibel den su apelashon kontra e pèrmit di eksportashon ku gobièrnu a duna.

E pèrmit di eksportashon ku a hasi e transporte di Machu, Sami, Luna, defuntu Mosa i awó posiblemente defuntu Serena pa Jeddah na komienso di yüni aña pasá posibel, ta fechá 25 di yanüari 2022. Sektor Agrikultura, Medio Ambiente i Naturalesa di Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa a duna Trusiops Investments BV e pèrmit, komo doño dje dòlfèinnan bibu ku tabata habitá den Sea Aquarium Park.

Animal Rights, ku ta un fundashon ku ta salbaguardiá derechonan, interesnan i bienestar di animal rònt mundu i ku ta establesé na Hulanda, tabata bringando pa evitá e eksportashon. E fundashon ta(bata) teme pa bienestar i asta bida di e animalnan. I manera hopi tabata teme pareu ku nan, Mosa a mata su kurpa den e pisina di Fakieh Aquarium un luna despues di su mudansa. I Animal Rights tabata bringando pa trese e sobrá animalnan Kòrsou bèk òf pa liberá nan i manda nan kas, laman.

Na yanüari 2021, Animal Rights no tabata sa di e eksistensia di e pèrmit di eksportashon i no por a aktua e momentu ei, pero segun Korte for di aprel Animal Rights tabatin sufisiente informashon pa por a tuma akshon. Sinembargo ta riba 6 di yüni 2022 a apelá kontra e pèrmit di eksportashon. Esaki tabata algun dia despues ku Korte a prohibí eksportashon dje animalnan mientrastantu no tin un pèrmit di eksportashon.

E otro motibu pa kua Korte a deklará e apelashon no atminisbel ta ku Animal Rights no tin interes hurídiko den esaki. Durante tratamentu dje kaso Animal Rights a splika ku e bienestar dje dòlfèinnan ta primordial pa nan. Destrukshon dje pèrmit di eksportashon lo a habri kaminda pa konsultanan tokante unda e otro dòlfèinnan por bai, mirando ku nan eksportashon tabata ilegal. Animal Rights a splika di ke buska un solushon huntu ku Tursiops i e doñonan aktual dje animalnan, pa por transportá e dòlfèinnan bèk pa laman, òf aloménos un kaminda ku nan bienestar no ta kore peliger.

Pero e splikashon akí no a pone Korte yega na e konklushon ku Animal Rights tin interes hurídiko den e proseso aki. “Korte ta afirmá na promé lugá ku manera tabata demostrá durante tratamentu dje kaso, e dòlfèinnan ta propiedat dje importadó establesé na Arabia Saudita. Porlotantu e destrukshon dje pèrmit di eksportashon lo no kondusí outomátikamente na regreso dje dòlfèinnan pa Kòrsou, òf ku lo transportá nan pa otro lugá.”

Segun Korte, Animal rights no a proba sufisiente pakiko mester destruí e pèrmit di eksportashon pa por sinta na mesa ku e doño aktual dje dòlfèinnan tokante nan bienestar. E organisashon a pèrdè e kaso i awó e organisashon a tende ku for di luna pasá Serena, meskos ku Mosa tampoko ta na bida.