Ta tratando na aloká barionan ku koriente

Otrobanda– Direktor General i Ehekutivo Finansiero na Aqualectra Neysa Schoop a konfirmá ku ta tratando mas lihé posibel pa start bèk i duna algub bario koriente.
Te ainda no tin un anunsio ofisial di e kousa. E problema mas grandi ta bira ku no tin garantia si na momentu koriente stabilisá den un area, kon largu e ta keda.Te ainda ta mustrando ku ta tur mashin a aki afó i nornal ta trata na “black start”. Pero e suministro por kai bèk i netamente esei ta pasando. Ya tin barionan ku a haña koriente te pèrdè bek.