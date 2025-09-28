Tahith Chong ta leshoná durante “warm up”

Oxford—E winger bolante Yu di Kòrsou, Tahith Chong a leshoná durante seshon di warm up djasabra último.
Den Stadion Kasssam na siudat di Oxford, e Yu di Kòrsou huntu ku koleganan di Sheffield United, tabata peparando pa e wega kontra di Oxford, bálido pa segundo divishon den futbòl ingles. Na dado momento Tahith a kuminsá sinti algu na su hamstring lokual a pon’é sinta abou. E la trata na sigui ku e seshon di warm up, pero no tabata por. Sheffield a skùif e somaliano Djibiril Soumare, na su posishon i saka Nils Zatterstrom for di riba banki pa inisiá den e básiko na lugá di Chong.
Sheffield United a logra nan promé viktoria den e kampeonato ku un viktoria mínimo di 1-0. Nan tin 3 punto den 7 wega hungá. Un kantidat di 11.530 fanátiko a wak e wega.
Planiya Sheffiekd: Cooper, Tanganga, Hamer (Seriki 85), O’Hare, Burrows (McCallum 77), Mee, Soumaré (Matos 71), Ogbene, Campbell (Cannon 77), McGuinness, Peck.