Tasha Cobbs Leonard ganadó di “Grammy” ku presentashon na Kòrsou

WILLEMSTAD,—-Djabièrnè 5 di yüni binidero ta e fecha ku Kòrsou lo ta esena di un anochi spesial i inspirativo ora ku e artista di gospel ganadó di Grammy Award, Tasha Cobbs Leonard presentá pa promé bia den konsierto.
Ta trata aki di un evento úniko aki ta bira posibel danki na un kolaborashon entre Alpha & Omega School of Arts i Binti Ocho Events, i ta primintí di ta un enkuentro poderoso di músika, inspirashon i konekshon. Tasha Cobbs Leonard ta konosí rònt mundu pa su bos impreshonante i kantikanan impaktante manera “Break Every Chain,” “Fill Me Up,” i “You Know My Name” i hopi mas! Ku miónes di oyente i presentashonnan riba esenario internashonal, e la establesé su mes komo un di e bosnan mas influyente den músika gospel.
Banda di Tasha Cobbs Leonard, e grupo di gospel renombrá ZO Gospel Choir tambe lo presentá. E grupo internashonal di gospel aki, konosí pa nan presentashonnan energétiko i influensianan musikal amplio, lo kontribuí na un anochi di kalidat haltu ku ta atraé tantu públiko lokal komo internashonal.E konsierto ta tuma lugá na Curaçao Festival Center i ta destiná pa trese hende di diferente antesedente huntu pa un eksperensia úniko sentrá riba músika i inspirashon.
Segun e organisadónan, e evento aki ta mas ku djis un konsierto. “Ku e anochi aki, nos ke krea algu ku ta trese hende huntu na un manera ku ta bai mas leu ku entretenimentu. Esaki lo ta un momento di konekshon divino pa Kòrsou”.
Tasha Cobbs Leonard ku presentashon na Kòrsou riba e fecha di 5 di yüni binidero.