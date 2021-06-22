“Tax Holiday” a promové benta di kas ku ekstranhero

PUNDA,– E lei ku ta fasilitá invershonistanan pa paga ménos impuesto riba invershon riba 5 mion florin, por ta promoviendo skarsedat di kasnan pagabel riba nos isla. Esaki a bini dilanti durante kompilashon dje leinan “Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen” mihó konosí komo e leinan di “Tax Holiday”.
E lei diseñá pa atraé invershon for di eksterior, por ta kousando skarsedat enorme di bibiendanan pagabel. Si un invershonista kumpli ku rekisitonan dje leinan di “Tax Holiday”, e invershonista por risibí benefisio fiskal kaminda nan ta paga ménos impuesto riba ganashi, paga ménos impuesto riba importashon di material di konstrukshon, paga ménos impuesto riba tereno(OZB) i tambe paga ménos impuesto riba otro impuestonan di propiedat. Kaminda e lei ta enfoká riba kresementu ekonómiko, aplikashon dje lei aki riba desaroyo di bibienda por nota di un resultado kontradiktorio.
Artíkulo 1 paragraf 2 ta splika ku e lei di Tax Holiday ta aplikabel pa un kompania/organisashon ku ta enfoká riba preparashon di tereno, konstrukshon di infrastruktura den kombinashon ku konstrukshon di bibienda kaminda sea ta promové bishitante for di eksterior òf ta promové bibiendanan sosial. E bolsa di invershon mester suma mas haltu ku 5 mion florin. Na mesun momentu, riba wèpsait ofisial di ministerio di finansa ta amplia ku benta òf hür di propiedat den un resòrt luhoso ku un ekstranhero, tambe ta bin na remarke pa benefisiá dje “Tax Holiday”. E resòrt luhoso/ parke di fakansi òf kompleho similar lo mester wòrdu di hür òf bendé ku 80% di personanan ekstranhero i solamente 20% lo ta destiná pa habitantenan lokal. Durante Covid-19 a bini ku un medida temporal kaminda 80% por ta habitantenan lokal i 20% ta ekstranhero ku por kompra òf hür e propiedatnan aki,pero tiki tiki e medidanan a bin re-establesé su mes na 80% ta ekstranhero i solamente 20% por ta personanan lokal. Ya ta konosí ku e leinan di “Tax Holiday” ta baha gastunan di desaroyo ku 10% pa 30%, pero esnan ku ta bini na remarke pa e redukshon aki apénas ta inkluí habitantenan lokal.
E lei por sierto tin un klóusula kaminda por risibí “Tax Holiday” tambe pa desaroyo di konstrukshon nan sosial, pero banda di organisashon nan manera FKP ku nan proyekto di “Mi Kas Awor”, ainda redakshon di Vigilante no a haña un invershonista ku a pòmp mas ku 5 mion den Kòrsou ku intenshon pa krea bibienda “sosial”.
E desaroyo aki tokante “Tax Holiday” ta bini na un momentu ku Kòrsou ta normalisando ku hóben nan di 25 aña pa 35 aña no ta yegando na nan propio kas. Banda dje echo ku Kòrsou ta konta alrededor di 9 mil kas bandoná, ainda gobièrnu no a produsí ningun inisiativa pa doñonan dje kas aki kuminsá drecha nan propiedat pa demas habitante. Banda di 3 mil kas riba plataformanan di AIrbnb i Booking.com, Kòrsou tin un skarsedat di mas ku 12 mil kas.