Tayernan di pasaboka pa klientenan di SDKK

Willemstad: Resientemente a tuma lugá, tayernan di pasaboka spesial pa klientenan di Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou ku ta laborá den kushina di prizòn. E tayernan akí ta keda organisá riba inisiativá di nos personal di kushina, esta nos kòkinan di SDKK.

E meta prinsipal ta ku tur luna, e klientenan ku ta traha diariamente den kushina, ta haña oportunidat pa siña traha pasaboka nobo, di manera ku ora nan sali nan tin mas opshon pa yega na un entrada ekstra i digno. Tambe nos ta para ketu na e kuminda òf snacks tradishonal segun e temporada ku nos ta den.

Otro aspekto ku ta tene kuenta kune durante e tayernan ta entre otro: Reglanan di komportashon, reglanan di higiena, konosé produktonan ku lo por usa i presentashon di e produkto final.

Durante e dos lunanan ku a pasa, e klientenan ku ta sigui e tayernan di pasaboka a siña traha tèrt di koko i tambe preimu. Tambe den e último tayer nan a siña traha pizza italiano for di e base, esta e mansa, ku diferente topping entre otro: galiña, ham i berdura. Tambe a traha pan pizza pa mustra e diferensia den simplesa.

Finalmente por konkluí ku e interes ta haltu pa ku e tayernan i tambe na final di tur tayer e klientenan ta risibí e reseta di manera ku nan mes por traha e pasaboka atrobe.