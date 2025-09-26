Back to Top
Vigilante banner image

Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue pa título gayo di CMB

September 26, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#24 di novèmber | #bòkseo | #CMB | #Peso gayo | #Prime Video Boxing 14 | #Takuma Inoue | #Tenshin Nasukawa | #título gayo | #Titulo mundial | #Tokyo | #Toyota Arena | #vakante
Login