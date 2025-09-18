Tèst di Sistema di Almasenahe di Energia pa medio di Bateria (BESS) a keda kompletá ku éksito

Willemstad- Djasabra dia 6 di sèptèmber último, Aqualectra a informá ku nos lo a kuminsá ku
trabounan di tèst nos Sistema di Almasenahe di Energia pa medio di Bateria pa por integrá
esaki riba nos ret di koriente. Ku orguyo, Aqualectra ta anunsiá ku tur e diferente fasenan den e
proseso di tèst a keda kompletá ku éksito. Na e momentu akí, nos ta terminando e último parti
pa konfigurá e Energy Management System (EMS) pa por kompletá e proseso di moda ku e
Sistema di Almasenahe di Energia pa medio di Bateria (BESS) formalmente por ta parti di nos
ret.
Algun di e komponentenan ku nos a tèst durante e proseso akí, tabata entre otro e kapasidat di
almasenahe di e baterianan te na un total di 25 MW i 45 MWh komo tambe e rapides ku e
baterianan ta reakshoná na nos ret na momentu ku ta nesesario. E proseso di tèst e Sistema di
Almasenahe di Energia pa medio di Bateria a surpasá tur parámetro i tur kos a kana trankil sin
kousa ningun molèster pa nos klientenan pa motibu di e tèstnan ku tabata tumando lugá.
Pa klientenan di Aqualectra, e Sistema di Almasenahe di Energia pa medio di Bateria (BESS) ta
nifiká un suministro di koriente mas konfiabel i ménos interupshon di koriente.
Un di nos fuentenan di energia renobabel prinsipal na Kòrsou, ta nos mulinanan di bientu.
Naturalesa no ta algu ku hende por manehá; pues tin dianan ku hopi bientu i dianan ku ménos
bientu. Esaki ta pone ku e energia ku ta keda produsí pa medio di bientu por fluktua. E Sistema
di Almasenahe di Energia pa Medio di Bateria (BESS) ta bai yuda trese stabilidat den e
fluktuashon akí, dor di almasená/ warda energia pa medio di teknologianan avansá na
momentu ku tin hopi energia dor di bientu i na momentu ku kapasidat di produkshon ta abou,
por usa e energia almasená akí pa evitá interupshon serka nos klientenan.
E sistema akí, huntu ku e planta di koriente nobo ku ta den konstrukshon ta invershonnan ku ta
bai yuda pa na tur momentu, asta ora demanda ta haltu, nos servisio na abo ta stabil.
Integrashon di e Sistema di Almasenahe di Energia pa medio di Bateria (BESS) riba Aqualectra
su ret di koriente ta un ekspreshon kla di Aqualectra su mishon pa fundamentalmente sirbi nos
komunidat ku koriente konfiabel, pagabel i duradero.