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Tèstmentu di arma den skuridat

May 9, 2026 • 1 minüt pa lesa
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Polis buskando pa wak si ta haña hùls.

Willemstad— Polis ayera den oranan di anochi mester a bai den aria di  Klein Hofje pa losmentu di bala.

Tabata den oranan di anochi ku polis a haña e informashon ku riba e kaminda di Klein Hofje mester tin algun huls despues ku tabatin losmentu di bala. Polis ku a bai na e sitio despues di un investigashon realisá enbèrdat a bin topa ku 4 huls riba kaminda. For di investigashon a bin sak afó ku aki sigur tabatin tèstmentu di arma den suku. Ta trata di un kaminda ku no tin masha lus. Testigunan a deklará ku nan a mira un SUV para na e sitio pa despues  a skucha kuater tiru. Seguidamente e vehíkulo a ranka bai ku velosidat haltu for di e sitio. Polis a sera e aria di manera ku e tim forensiko di kuerpo polisial Kòrsou por a hasi nan investigashon.

Manera a haña huls a sera e kaya pa asina por sigui ku e investigashon nan.
A bin topa ku kuater hùls.
Tres di e hùlsnan tabata banda di otro riba kaminda.
Reshèrshi Forensiko hasiendo investigashon na kada un di e hùlsnan.
Tabata saka potrèt di tur e hùlsnan.
#den suku | #Tèstmentu di arma
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