Tèstmentu di arma den skuridat

Polis buskando pa wak si ta haña hùls.

Willemstad— Polis ayera den oranan di anochi mester a bai den aria di Klein Hofje pa losmentu di bala.

Tabata den oranan di anochi ku polis a haña e informashon ku riba e kaminda di Klein Hofje mester tin algun huls despues ku tabatin losmentu di bala. Polis ku a bai na e sitio despues di un investigashon realisá enbèrdat a bin topa ku 4 huls riba kaminda. For di investigashon a bin sak afó ku aki sigur tabatin tèstmentu di arma den suku. Ta trata di un kaminda ku no tin masha lus. Testigunan a deklará ku nan a mira un SUV para na e sitio pa despues a skucha kuater tiru. Seguidamente e vehíkulo a ranka bai ku velosidat haltu for di e sitio. Polis a sera e aria di manera ku e tim forensiko di kuerpo polisial Kòrsou por a hasi nan investigashon.

Manera a haña huls a sera e kaya pa asina por sigui ku e investigashon nan.

A bin topa ku kuater hùls.

Tres di e hùlsnan tabata banda di otro riba kaminda.

Reshèrshi Forensiko hasiendo investigashon na kada un di e hùlsnan.