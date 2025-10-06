TOMA DI KONSIENSIA DI NOS BÈRDAT HISTÓRIKO

Willemstad – Asosiashon Promoshon Konsenshi Istóriko, Ministerio di Enseñansa Siensia Kultura i Deporte i Komité Konmemorashon Pasado di Sklabitut ta ekspresá palabra di inmenso gratitut na tur persona, artista, organisashon gubernamental i sivil i boluntario ku a traha duru pa hasi Konmemorashon Morto i Rehabilitashon di Tula 2025, un evento digno i eksitoso. E programa a tuma lugá riba djabièrnè 3 di òktober último na Parke Lucha pa Libertat. Den un ambiente digno i sereno diferente siudadano di komunidat di Kòrsou a bini huntu na memoria di morto di Tula 230 aña pasá i pa alabes honra Tula komo e gran luchadó pa Libertat, Igualdat i Fraternidat i pa honra Tula tambe komo Héroe Nashonal di Kòrsou for di 2010 i komo Héroe di humanidat for di 2023.

E programa a kuminsá ku un marcha fúnebre ku drùmbènt i peloton di bandera di Scouting Antiano. Despues a sigui un reflekshon spiritual na enkargo di Imam Adnan Rayeha ku entre otro a suprayá e hecho ku libertat no ta algu ku bo ta haña di por ehèmpel un rei, un emperador òf un gobièrnu sino ku e ta un balor innato, un don di Ser Supremo. Tambe Imam a enfatisá ku nos tur ta yu di e mesun tata i mama, Adam i Eva, pues igual!

E peloton di bandera a hisa na kontinuashon Bandera di Kòrsou pa despues e kor di mucha Brioncitos & Friends interpretá ku honor i dignidat Himno di Kòrsou.

Despues di e seremonia di pone krans, e maestro di seremonia Rignald Maduro a pidi tur presente pa lanta para pa huntu tene 2 minüt di silensio, e promé minüt pa tur ku a lucha i muri pa libertat, igualdat i fraternidat en general i partikularmente na 1795 i e di dos minüt di silensio pa tur ku despues a i te dia di awe ta lucha i hasi sakrifisio grandi pa libertat i igualdat i pa emansipashon di nan pueblo, partikularmente, na e okashon akí, e pueblo di Kòrsou.

E diskurso na enkargo di drs. Richenel Ansano tabata kargá ku hopi kuminda pa pensamentu. kuminda ku ta sigui nutri nos konsenshi kultural históriko. E a bisa entre otro ku banda di e importante rehabilitashon di Tula i su kompañeronan di lucha di 1795, nos mester para ketu tambe na rehabilitashon di nos konsiensia di nos bèrdat históriko. Nos propio historia semper a keda kòrda i ta sigui kòrda e lucha di Tula i tur e otronan ku a mobilisá na 1795 i tambe e otro luchanan ku a tuma lugá den diferente otro periodo di nos historia. E konsiensia aki ta bibu den nos komunidat. Nos mester sigui nutri e konsiensia akí pa e por sigui krese i bona!

Durante di e programa tur hende presente a disfrutá di tres kansion di e fabuloso Festival Bos di Libertat di 2023, esta Seú pa Libertat i Igualdat interpretá pa Robert de Jesus, Tula ta Héroe kantá pa Surelma Curiel-Miguel ’Lady Su’ i Gritu di Silensio interpretá pa Moises Ramos.

Seis hóben di Fundashon Arte dI Palabra a presentá diferente poema, unu tras di otro, ku di un òf otro forma ta tira lus skèrpi riba e tema di e Konmemorashon 3 di òktober 2025: morto i rehabilitashon di Tula.

Hóben na Timon ku fervor i pashon a etalá dos koreografia potente dilanti di e impaktante Monumento Desenkadená.

Grupo Rítmiko den Dam a deleitá e públiko ku diferente piesa musikal di nan amplio i variá repertorio.

Asosiashon Promoshon Konsenshi Istóriko (APKI), ta gradisí Gobièrnu di Kòrsou i Komité Konmemorashon Pasado di Sklabitut pa nan supstansial aporte finansiero na realisashon di e Konmemorashon importante i trasendental akí. Alabes APKI ta ekstendé palabra di gratitut na tur ku di un òf otro forma tabata envolví ku preparashon, organisashon i realisashon final di e evento kultural históriko importante akí.

1986 – 2026: APKI rumbo pa 40 Aña di Eksistensha!