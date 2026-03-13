Trahadó ta bai kima abeha pega kas na kandela

WILLEMSTAD— Polis i tambe bomberonan mester a bai Asteroidenweg ku ta keda den e bario di Groot Davelaar pa parti di un kas ku tabata na kandela.

Tabata den oranan di mainta ku trahadónan tabata desmantelando un bibienda pa asina por konstruí un nobo. Durante di e trabou di desmantelashon a tuma nota di un nèshi di abeha basta grandi. E trahadónan na lugá di yama un Imker a opta pa sende e abehanan na kandela. Durante e pegamentu di e nèshi di abeha na kandela esaki mester a sende un parti di e kas tambe na kandela. Bomberonan a keda avisá i a presentá na e sitio unda a logra di dominá i paga e kandela promé ku esaki por a ekspandé.